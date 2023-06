Il liscio è il ballo da sala nato in Romagna tra la fine del XIX sec. e i primi decenni del XX. Nel corso degli anni si è diffuso in tutta Italia soprattutto grazie a Secondo Casadei detto anche lo Strauss della Romagna. Il ballo deve il suo nome all’uso dei ballerini di scivolare, strusciare i piedi,mentre la balera è grande salone adibito a pista da ballo per il liscio. La prima balera fu aperta in Romagna nei primi anni del 1900. Oggi il “Liscio” è conosciuto ed apprezzato nel mondo.

L’evento“Notti Romagnole in Riviera dei Pini” vuole essere una risposta del territorio Cervese alla richiesta del liscio e la rievocazione della “Balera” .

Partirà il 15 Giugno con l’esibizione dei Ballerini di Settecrociari, ma proseguirà per tutta estate a cadenza settimanale il giovedì sera fino al 7 settembre. La balera con i suoi balli viene proposta attraverso una serie di appuntamenti musicali a Tagliata Parco Gemelli dove alla tradizione del ballo “liscio”si uniscono balli di gruppo ed altre discipline. Nel parco immerso nel verde, si esibiranno nel periodo estivo band folk e professionisti del settore, ma anche animatori accompagnati da Maestri di BalloLiscio, che garantiranno dalle 21.00 alle 21.45 la loro presenza, offrendo a chi vorrà, lezioni di ballo.

Le serate proseguiranno poicon musica a 360°.

L’evento è gratuito organizzato dalla Proloco Riviera dei Pini.