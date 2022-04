Una guida al Superbonus e a tutti i bonus per la casa. Disponibile da inizio aprile sul sito di Confartigianato Ravenna “Superbonus110 e altri bonus casa: cosa succede adesso?” la guida realizzata da Confartigianato della provincia di Ravenna per orientarsi fra i vari bonus previsti per la casa, le tempistiche, i limiti e la burocrazia. Una guida quanto mai attuale, non solo per i provvedimenti emanati dal Governo, ma anche per la situazione complicata in campo edile dettata da pandemia e guerra