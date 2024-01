“Molte associazioni di volontariato presenti all’iniziativa e grande successo della “Madame Butterfly”,opera svolta in playback e con costumi d’epoca dalla compagnia teatrale “mimi della lirica” in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini.

L’evento ha registrato il tutto esaurito è si è svolto presso il teatro Rasi di Ravenna . È stato ampiamente raggiunto l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della “Anime senza Voce”.

L’evento voluto e organizzato dal Cav. Fabio Marzufero in collaborazione con detta associazione, ha permesso di donare ai bambini abusati € 2.151. “Anime senza voce” è una associazione formata da artisti internazionali i quali, combattono contro gli abusi ai minori usando arte e cultura e raccogliendo fondi a favore dei più deboli.

La Presidente Brigitte Ostwald e la vicepresidente Luisa Riceci, si occupano quotidianamente di detta problematica operando con impegno anche all’estero. Si ringrazia Zagor Borghesi conduttore e intrattenitore della serata il quale,ha donato la sua professionalità . Grazie alla compagnia “mimi della lirica” per aver prestato gratuitamente la loro arte. Sono stati inoltre proiettati video e foto di Tony Hadley Ex frontman del gruppo musicale Spandau Ballet e socio onorario di “Anime senza Voce” . Presenti all’evento S. E. Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, gli assessori Gallonetto e Moschini, Patrizia Baratoni della Direzione Sanitaria , oltre a molte altre personalità. Si ringrazia il COMUNE DI RAVENNA e RAVENNA TEATRO oltre alla biglietteria del Teatro Alighieri ed i tecnici , indispensabili alla riuscita dell’evento. Fabio Marzufero e Brigitte Ostwald ringraziano inoltre le seguenti associazioni le quali, hanno presenziato all’evento,contribuendo : Associazione Nazionale Carabinieri Pres. Isidoro Mimmi. – Associazione Malva Ucraini Ravenna Pres.Kateryna Smohrhai- Associazione Belarus Pres.Giuseppina Torricelli- Associazione Il Terzo Mondo Onlus Pres. Charles Tchameni Tchienga- Associazione volontari Amici dello IOR Presidente Mario Pretolani- Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili Pres.Paola Fantinelli- Associazioni AGEBO Pres. Stefania Fongoli – Associazione Nazionale Polizia di Stato Pres. di sezione Massimo Rasseni- Associazione Protezione Civile Bizantina Pres. Giuliano Natali – Orientamente ASD APS Pres. Raffaele Russo- Guardia Costiera Ausiliaria Pres. Ivo Angelini- Comitato Cittadino Fosso Ghiaia Pres.Mauro Chiappini – Associazione Lotta Ictus Cerebrale Pres.Daniela Toschi- Punto di Incontro Francescano Ravenna Pres. Laura Triossi- Il Sorriso di Giada Pres. Pamela Zingale- associazione 8 Marzo donne di Porto Fuori Pres. Angela Gulminelli- associazione FabiOnlus Pres. Fabio Bazzocchi- UNICEF Pres. Mirella Borghi- Amare Ravenna Pres. Daniele Perini- associazione femminile maschile plurale Vice presidente Ivan Morini.”