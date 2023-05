E’ iniziato come meglio non poteva il campionato di serie D1 per il Ravenna Sport Center. Il Club ravennate guidato dal presidente Cesare Guiotto presenta due squadre di notevole tasso tecnico ed entrambe, ciascuna nel loro girone, hanno vinto all’esordio facendo già capire le rispettive ambizioni in questa stagione appena iniziata. La squadra A ha iniziato il suo cammino nell’8° girone battendo in casa per 4-1 il Circolo Tennis Argenta. Il team capitanato da Marco Nanni (2.8) è composto da Edoardo Lanza Cariccio (2.7), Matteo Mucciarella (2.8), Matteo Bezzi (2.8) e Giovanni Gallotti (3.5). Il 14 maggio nella seconda giornata la formazione ravennate farà visita al Tennis Villa Carpena.

Nel 9° girone il Ravenna Sport Center B ha battuto all’esordio per 4-1 in trasferta a Forlimpopoli il Tennis Club “Luigi Laghi”. Di questa squadra fanno parte il capitano Riccardo Foschini (3.1), Enrico Lanza Cariccio (2.5), Simone Bezzi (3.3), Giacomo Zauli (3.3), Claudio Vivani (3.3) ed Elia Galizzi (3.4). Il 14 maggio (dalle 9) il Club ravennate ospiterà il Tennis Club Marfisa di Ferrara, del girone fa parte anche il Circolo Tennis Cerri di Cattolica.

Dunque un avvio di stagione in grande stile per le due formazioni ravennati targate So.Na.D.