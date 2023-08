400 Km, dal 24 al 27 agosto, per raccogliere fondi a favore di Anffas Faenza. Nel pomeriggio di domenica, da Treviso, hanno raggiunto la sede di via Galli, in borgo, i corridori che hanno aderito all’iniziativa ideata da due realtà venete: La Diagonale e La Butto in Vacca. Una staffetta per aiutare Anffas Faenza a far fronte ai danni dell’alluvione, la sede e il pulmino andati completamente distrutti, una perdita intorno ai 100 mila euro.