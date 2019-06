Una settimana di sport e divertimento nel campo sportivo del Complesso ex Salesiani di Faenza con il Centro ricreativo estivo per bambini Overcomekids. Per due settimane, una giugno e una a luglio, i bambini dai 6 ai 12 anni potranno infatti avvicinarsi al triathlon grazie alle numerose attività sportive organizzate dall’A.s.d. Overcome Team, avendo così la possibilità di vivere in compagnia dei loro coetanei giornate all’insegna dello sport e dei suoi preziosi principi.

Le prima settimana di iniziative è in programma da lunedì 24 a venerdì 28 giugno dalle 8.30 alle 16.30. Ricco il calendario delle attività in programma, proposte nell’arco di tutta la settimana e dedicate soprattutto a nuoto, ciclismo e corsa. Lunedì i bambini si misureranno con diverse discipline sportive, mentre martedì e giovedì sono previsti in mattinata il nuoto nella piscina comunale e al pomeriggio diverse attività sportive. Mercoledì spazio ad attività ludiche e a circuiti con la bicicletta (è necessario che ciascun partecipante porti la propria bici). Infine, venerdì è prevista la corsa con attività su cambi e transizioni. Sabato 29 giugno, inoltre, si svolgerà la gara finale di miniduathlon, sempre all’interno del Complesso ex Salesiani.

La seconda settimana di attività è invece in programma dal 22 al 26 luglio, a cui si aggiunge la gara della Federazione italiana Triathlon (Fitri) prevista per domenica 28 luglio a Faenza.

L’iniziativa è organizzata dall’A.s.d. Overcome Team, con la collaborazione di Faventia Sales e di e-workafé, che cura i pasti proposti ai bambini partecipanti al Cree.