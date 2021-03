Spazio 104 Insieme: l’Associazione che fra laboratori e sorrisi si occupa di inserire i ragazzi con disabilità nel mondo del lavoro

“Spazio 104 Insieme” è il nome dell’associazione di volontariato nata lo scorso novembre grazie all’iniziativa di un gruppo di genitori di ragazzi con disabilità. Attraverso giochi e laboratori che spaziano dal teatro alla cucina, lo scopo dell’Associazione è quello di offrire ai ragazzi un percorso di crescita che possa aiutarli anche nell’inserimento nel mondo del lavoro. L’Associazione offre infatti uno spazio in cui i giovani possono stare insieme, divertirsi ma soprattutto fare esperienze e imparare nuove cose supportati dagli educatori nell’ambiente sicuro e accogliente di una vera e propria “casa”. Ne abbiamo parlato con la presidente Maura Masotti.

In vista della Pasqua, i tifosi della Curva Nord Vittorio Mero hanno deciso di devolvere all’Associazione il ricavato della vendita delle uova pasquali, per supportare le attività svolte dai ragazzi. Per chiunque fosse interessato a supportare l’associazione, le uova sono in vendita anche presso la sede “Spazio 104 Insieme” contattando il numero 3756712040.