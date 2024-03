“L’ Organizzazione mondiale della sanità, OMS, ha lanciato l’allarme sul forte incremento delle febbre dengue sull’ordine di milioni di casi con un numero elevato di decessi in particolare nel Sud America e in particolare in Brasile. Non è certo mia intenzione creare allarmismi, ma l’ampia diffusione non riguarda solo i paesi tropicali e sub tropicali, ma anche in Europa la malattia si evidenzia soprattutto in persone di ritorno dai Paesi in cui, appunto, è diffusa l’espansione dei contagi. Come noto, la dengue è causata da quattro virus molti simili ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno a loro volta punto una persona infetta.

Ciò premesso ritengo molto sommessamente che gli interventi di prevenzione e cura sanitaria siano ovviamente di competenza dell’A.Usl la quale avrà sicuramente attivato le procedure e i protocolli necessari, mentre faccio appello ad Hera e alle imprese in appalto per i servizi di prevenzione ambientale affinché si proceda a puntuali e sistematiche campagne di disinfestazione contro le zanzare al fine di prevenire il rischio di possibili epidemie. La prevenzione da possibili infezioni, infatti, deve partire dalla disinfestazione che, purtroppo, negli anni precedenti non è stata compiuta sempre con rigore e puntualità, soprattutto in alcune zone particolarmente assediate da questo insetto non solo fastidioso ed irritante, ma teoricamente vettore di virus.”

Gianfranco Spadoni

Lista pe Ravenna