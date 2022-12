E’ iniziata nel migliore dei modi la prima prova nazionale Kinder Joy of moving di Spada al Pala De Andrè di Ravenna.

Da un lato il Circolo Ravennate della Spada che organizza l’evento in corso fino a domenica 18 Dicembre è particolarmente felice per i numeri: ben 1262 atleti under 14 iscritti, che battono i record storici di partecipazione alla kermesse ravennate.

Dall’altro per gli ottimi esiti agonistici fin qui conseguiti.

E’ stato infatti bellissimo vedere sul podio del Pala De Andrè tre atleti di casa. Si tratta di Pietro Agostini nella categoria giovanissimi che si è arreso solo nella finalissima per l’oro in un derby tutto romagnolo con il forlivese Lorenzo Balelli e di Elisa Manfredi anch’ella seconda nella categoria bambine dopo aver battuto in uno scontro fratrida l’altra portacolori di casa Alèa Mileo, ottimo bronzo.

Altro risultato di tutto rispetto il sesto posto di Mariasole Romanini nella categoria ragazze.

Alle gare di venerdì e sabato hanno partecipato anche Lorenzo Longobardi, Riccardo Dal Zovo.

Niccolò Pederzoli, Alan Simone, Pietro Zanzi, Ettore Rossi, Chiara Giardini, Anna Aba, Irene Liverani e Giorgia Ferrari.

Alla premiazione di venerdì ha preso parte anche il Sindaco di Ravenna, Michele De Pascale.

Ultimo giorno di gara quello di domenica. Saranno in gara nella categoria allievi Alessandro Brigliadori e nella categoria giovanissime Martina Pizzini e Gaia Zavatti.