Premio Volley e Scuola: una borsa di studio per le giovani giocatrici

Una borsa di studio da 500 euro e la possibilità di partecipare ad un camp nazionale a Roma, organizzato in collaborazione con alcuni college degli Stati Uniti, con in palio una seconda borsa di studio per trascorrere il prossimo anno scolastico in America. Torna il premio “Volley e Scuola”, alla sua seconda edizione, indetto dal comitato territoriale di Ravenna della Federazione Italiana Pallavolo con il supporto de La BCC, pensato per premiare la miglior giocatrice Under 18 a livello provinciale col miglior rendimento scolastico. La prima edizione, dedicate alle atlete Under 16, fu vinta da Caterina Bosi del Fusignano Volley. A fine marzo avverrà la selezione delle ragazze. Entro giugno verrà eletta la vincitrice in base alla pagella del primo quadrimestre.

