Rimane alto il livello di attenzione della Polizia di Stato in occasione del rilevante afflusso di turisti che per la stagione estiva ha scelto per le proprie vacanze la provincia ravennate ed il suo litorale.

Al fine di tutelare i cittadini, il Questore di Ravenna, Lucio Pennella, dall’inizio della stagione estiva, ha disposto l’incremento di tutte quelle attività, sia a carattere preventivo che repressivo, dei fenomeni criminali, specialmente di quelli predatori, con particolare attenzione agli insediamenti urbani dislocati lungo le zone costiere di Cervia e Milano Marittima.

Anche quest’anno il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha provveduto all’invio straordinario di agenti, che hanno rinforzato l’organico della Questura ed il Presidio della Polizia di Stato di Pinarella di Cervia, il quale resterà aperto sino al 1° settembre prossimo.

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del traffico e dello spaccio di stupefacenti è stato arrestato un cittadino extracomunitario colto in possesso di circa 200 grammi di hashish destinati alla vendita al dettaglio e della somma di 800 euro, presumibile provento dell’attività illecita; l’intensificazione dei controlli nella zona della pineta di Pinarella e Tagliata ha invece consentito di rinvenire un panetto di sostanza stupefacente tipo hashish del peso di oltre 100 grammi, occultata dalla vegetazione.