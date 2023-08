È possibile presentare domanda per la rinegoziazione dei canoni di locazione, come deliberato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Programma regionale per la concessione dei relativi contributi. L’avviso pubblico e la modulistica possono essere visionati e scaricati al link: https://bit.ly/3E4RWrj

La domanda può essere presentata, fino alla scadenza annuale del programma, ovvero fino all’esaurimento delle risorse disponibili, all’Ufficio casa del Comune, in viale Farini 26; per chiarimenti e ulteriori informazioni è disponibile il numero 0544.210156, dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 13.30.

Si tratta di uno strumento volto a fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei familiari, in particolare quelli incorsi in una contrazione del reddito, anche a causa della crisi economica originata dall’emergenza sanitaria Covid-19.

La rinegoziazione dei canoni verrà gestita con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza di proprietari e inquilini. Tale misura, infatti, consente di conciliare gli interessi di inquilino e proprietario attraverso un’azione solidale di redistribuzione delle risorse volte a diminuire il rischio di morosità e di eventuali sfratti che rappresentano un danno per entrambe le parti contrattualmente coinvolte.

Il contributo è erogato una tantum ai proprietari di alloggi a fronte della avvenuta rinegoziazione del contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato da almeno un anno (alla data di presentazione della domanda di contributo), con conduttori residenti nell’alloggio ovvero, ove non residenti, titolari o contitolari del contratto di locazione ed aventi un Isee ordinario o corrente non superiore a 35mila euro. La rinegoziazione deve essere avvenuta in data successiva al 3/11/2022.

La rinegoziazione prevede la riduzione dell’importo del canone di locazione libero o concordato oppure la modifica della tipologia contrattuale da libero a concordato per aiutare le famiglie con Isee fino a 35.000 euro a fronteggiare le difficoltà nel pagamento del canone.

Sono cause di esclusione dal contributo le condizioni del nucleo familiare Isee relative all’essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o all’avere usufruito nello stesso anno del contributo del “Fondo affitto”.

Per chiarimenti è possibile telefonare allo 0544/210156 da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13.30.

Inoltre, per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere a:

Comune di Ravenna – Servizio sociale associato, via M. D’Azeglio 2 – il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 (tel 0544 482355);

Comune di Russi – Ufficio casa, via Cavour 21 – martedì pomeriggio dalle 15 alle 18 (tel 0544 587688)

Comune di Cervia presso l’Ufficio casa, viale Roma 33 – venerdì dalle 9 alle 13 (tel 0544 979350 – 0544 979339).