“Un ulteriore passo avanti per Technacy, ecosistema d’impresa di specialisti TLC fondata a Cervia da Vittorio Foschi, nella logica di rafforzare costantemente la strategia di crescita sui mercati internazionali.

Dopo aver stabilizzato la propria presenza grazie a diversi partner nella penisola iberica – e, in contemporanea, dopo aver acquistato una vecchia colonia sul lungomare di Tagliata per farne la futura sede, ponendo le basi per una “Silicon Valley” sulla riviera romagnola – l’azienda cervese è impegnata fino a venerdì 14 ottobre alla Dubai “Gitex Technology Week”, la principale manifestazione dedicata alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per i mercati dei Paesi arabi, africani, e asiatici.

Lo stand di Technacy alla fiera dell’Emirato vuol essere non solo la base di partenza per un approccio ai mercati del Medio Oriente, ma anche un momento di autorevole confronto con altri player del mercato internazionale, diversi dei quali negli ultimi mesi hanno manifestato interesse per l’operato della realtà romagnola.

La quale, a partire dall’ormai radicata piattaforma Netmon (che mette a disposizione funzionalità per la gestione e il controllo del traffico dati, voce e SMS generato tramite SIM/eSIM), sta ampliando sia la gamma delle soluzioni proposte al mercato che quella degli interlocutori coinvolti, oltre alle storiche e consolidate partnership italiane con TIM e Vodafone.2