Insieme a Te è un’associazione che ha come missione l’apertura e la gestione di una spiaggia riservata esclusivamente ad ospiti con gravi disabilità, e in queste settimane alcuni Soci dei Rotary Club della Romagna hanno prestato servizio presso la spiaggia di Insieme a Te, offrendo il loro sostegno pratico e operativo, sia a terra che in acqua.

Questo servizio giunge a conclusione di un’annata che ha visto anche la realizzazione di un service che ha finanziato l’arredamento di un appartamento per disabili, a Punta Marina Terme, grazie anche al contributo della Rotary Foundation e del Distretto 2072, appartamenti che sono una ulteriore risorsa messa a disposizione per gli ospiti della spiaggia.

I Rotary Clubs dell’area della Romagna Nord hanno avuto l’opportunità di incontrare l’associazione alcuni anni fa, creando un legame che si è intensificato nel corso del tempo e che continuerà a maggior ragione ora che la spiaggia diventerà stabile.