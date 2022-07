Non siamo soliti elargire congratulazioni e complimenti tanto per accattivarci le simpatie anzi, sia sempre uno stimolo nel cercare il massimo impegno rispettando i diritti delle colleghe e dei colleghi, ai quali vanno in primis i nostri complimenti e attestazioni per l’alta professionalità e serietà dimostrata anche in questo importante evento quale il “Jova Beach Party”. Come anticipato vanno i nostri complimenti a chi ha gestito questo lungo ed importante impegno di levatura nazionale; ci rivolgiamo al Prefetto che, dall’alto della Sua lunga esperienza maturata in anni di attività per l’amministrazione civile dello Stato, ha pianificato e coordinato al meglio le forze chiamate a garantire la sicurezza dei cittadini presenti. All’attività di organizzazione e coordinamento si è affiancata la grande capacità della nostra forza tecnica del Questore che ha saputo gestire le forze in campo civili e militari; tutto questo è avvenuto in modo naturale ed ha dato un importante equilibrio nel raggiungere l’obiettivo finale e permettere la riuscita dell’evento senza che nessuno potesse rischiare di subire danni. E’ stato altresì meraviglioso vedere come le persone partecipanti all’evento si siano comportate, nessuno ha ecceduto o si è sentito di approfittare della situazione per porre in essere condotte lesive del diritto altrui e pertanto un Grazie anche all’alto senso sociale che è emerso. Per chiudere questo nostro ringraziamento il nostro pensiero e la nostra riflessione evidenzia come sia possibile tutti insieme, uniti nell’intento, raggiungere importati risultati per garantire ai nostri cittadini quella tranquillità oggi ancorpiù sentita e non più trascurabile nel rispetto di tutte le componenti in campo.