Mentre sono in corso gli interventi di tamponamento della falla sul fiume Lamone, nella notte l’allargamento si è esteso verso l’abitato di Villanova, coinvolgendo via Cocchi tra il Fosso Vecchio fino all’altezza di via Aguta. La situazione più critica riguarda la viabilità, in quanto l’acqua rende particolarmente pericolose le strade, perciò si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a rispettare i divieti di circolazione dove presenti, limitando gli spostamenti ai casi di necessità.