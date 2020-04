Sicurezza urbana: entrate in funzione a Faenza dieci telecamere di nuova generazione, posizionate nei parchi e nel centro cittadino,in grado di riconoscere veicoli e persone in maniera più decisiva rispetto a prima. Il sistema di videosorveglianza operativo ora a Faenza, grazie all’arrivo di questi nuovi strumenti, è diventato un vero e proprio sistema ultra avanzato di video intelligence, in grado di rilevare, identificare e distinguere persone da veicoli e mezzi, in tempo reale.

Una tecnologia all’avanguardia, a disposizione come detto di tutte le forze dell’ordine sul territorio. Il sistema nel pieno rispetto delle normative sulla privacy, è in grado di fornire un ulteriore mezzo con cui rendere ancora più capillare la rete di vigilanza sul territorio, concentrata in modo particolare sul monitoraggio della sicurezza urbana e della commissione di reati, ed, in questo momento, oltre a rappresentare uno strumento di controllo e un deterrente per i fenomeni delinquenziali è anche preziosissimo perché permette di controllare immediatamente anche eventuali assembramenti in strada. Un sistema fondamentale quindi per avere un monitoraggio della città manfreda in tempo reale, da parte di tutte le forze dell’ordine operanti sul territorio.

Si ricorda che, la sola polizia locale, l’annoscorso, era riuscita ad individuare e denunciare all’Autorità Giudiziariagrazie ai sistemi già esistenti, gli autori di oltre dieci reati compiuti nellacittà di Faenza.