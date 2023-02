Ecosistema Urbano: Ravenna non raggiunge la sufficienza nel report di Legambiente e Sole24Ore

Arriva Ecosistema Urbano, le pagelle di Legambiente, Ambiente Italia e Sole24Ore alle performance ambientali dei capoluoghi di provincia italiani. Aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia i temi al centro della valutazione che lasciano Ravenna a metà classifica, 52^ su 105 Comuni, ultima in Emilia-Romagna, al di sotto della sufficienza, con un punteggio di 53,29%. È Reggio Emilia invece il miglior territorio della regione, quarto con quasi 73%, dietro a Bolzano, Trento e Belluno. Forlì, 70,34%, il miglior comune romagnolo, ottavo a livello nazionale, seguito a poca distanza da Rimini, undicesimo.

Il rapporto evidenzia come la maggior parte dei progetti teorizzati in fase di pandemia per ridurre l’impatto dello smog sulla qualità dell’aria siano rimasti quasi tutti sulla carta.