Schianto a Lugo domenica sera, intorno alle 21.30. Ferito gravemente un motociclista, un 43enne, caduto con la propria moto in via Sammartina, poco distante dalla propria abitazione. Non è ancora chiaro cos’abbia causato la caduta, saranno i rilievi della Polizia Locale della Bassa Romagna a stabilire le dinamiche del sinistro stradale. L’uomo, in sella ad una BMW GS1200, è uscito di strada finendo nel fosso, dove è avvenuto un violento schianto contro un muretto di cemento. L’urto è stato così fragoroso da allertare i residenti della zona che, usciti di casa, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il motociclista è stato ritrovato diversi metri distante dalla propria moto, cosciente, ma in gravi condizioni. Dopo le prime cure sul posto, gli operatori del 118, arrivato con ambulanza e auto medica, hanno predisposto il ricovero di massima urgenza al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena dove l’uomo è arrivato grazie al servizio di elisoccorso notturno. In via Sammartina è sopraggiunta anche una squadra di Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. A causa dello schianto, parte del carburante infatti era fuoriuscito dal serbatoio. La strada è stata chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di soccorso.