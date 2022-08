La Polizia Locale di Ravenna ha multato un uomo per atti osceni in luogo pubblico. Si tratta di un 55enne senegalese, residente a Ravenna.

L’uomo è stato sorpreso mentre si masturbava nei pressi della spiaggia naturista di Lido di Dante. Subito è scattata la multa per ben 10mila euro.

Ma non bastava questo, dopo un po’ la Polizia lo ha notato di nuovo nella stessa zona, cosi per lui un’altra multa di 200 euro, per aver violato anche il Regolamento della Polizia urbana, che comporta l’ordine di allontanamento con divieto d’accesso per 48 ore da quella zona.