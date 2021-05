Sette percorsi fra bici, cibo, cultura e territorio: inaugurato Ravenna Green Tour

Sette percorsi per valorizzare il cicloturismo e la cucina del territorio. Coldiretti, Terranostra, Campagna Amica e Fiab hanno inaugurato Ravenna Green Tour, un’iniziativa incentrata sul turismo sostenibile e “slow”, ideata per famiglie e sportivi, per i visitatori di Ravenna e per gli stessi ravennati, apprezzata anche dal commissario tecnico della nazionale di ciclismo e presidente dell’APT Davide Cassani. Attraverso 7 percorsi “ad anello” mappati da Fiab, con partenza e arrivo in uno degli agriturismi aderenti l’iniziativa, si potranno ammirare le bellezze naturali e culturali della città, ristorarsi con la cucina contadina e apprezzare le produzioni a chilometro zero delle aziende della rete Campagna Amica presenti lungo i tracciati e scoprire angoli paesaggistici spesso esclusi dalle rotte del turismo abituale. Si parte con 7 percorsi, altri si aggiungeranno nei prossimi mesi in tutta la provincia.