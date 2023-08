Su GoFundMe sono presenti numerose richieste di aiuto da parte delle scuole dei territori alluvionati, in particolare, sulla pagina ‘Ritorno a Scuola’ è possibile trovare molti esempi, come ‘Libro scolastico sospeso’, a sostegno delle famiglie in difficoltà che hanno figli in età scolare, promosso dall’Associazione di volontariato M.I.E.L.E. ed organizzato in collaborazione con le cartolibrerie Alfabeta e La Contabile di Lugo.

“L’obiettivo è di raggiungere la somma di 10mila euro per poter sostenere 100 nuclei familiari in difficoltà con figli studenti nelle scuole medie e superiori della Bassa Romagna” spiegano i promotori della raccolta fondi.

Da Faenza, la scuola paritaria Marri S Umiltà chiede una mano per sostenere le famiglie nelle attività scolastiche e bonificare il giardino didattico, dove si svolgevano quotidianamente attività con le classi, mentre da Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, la Materna San Giacomo, prova a ripartire da una montagna di rifiuti ingombranti e fangosi.