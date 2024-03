Sciatore faentino travolto da una valanga a Cortina d’Ampezzo nella giornata di giovedì. L’uomo, un 47enne, insieme ad un amico, accompagnati da una guida alpina, era impegnato nella risalita a piedi di Forcella Adi, sulla Croda da Lago, sci in spalla, quando, poco dopo le 10, una valanga di grandi dimensione si è staccata dalla montagna. Sono stati colpiti dalla neve il 47enne e la guida alpina, mentre il terzo scialpinista è riuscito a mettersi in salvo. Per la giornata di ieri, il bollettino segnalava un pericolo valanghe moderato. A lanciare l’allarme è stato lo scialpinista riuscito a rimanere a margine della massa di neve. Dopo aver chiamato il soccorso alpino, ha iniziato a soccorrere i compagni, trascinati a valle per una sessantina di metri, ma fortunatamente rimasti sulla superficie della valanga, dalla quale sono riusciti ad uscire. Il Soccorso Alpino ha raggiunto la zona della valanga in elicottero. Dopo le prime cure sul posto, i due sciatori feriti sono stati imbarcati a bordo dell’elisoccorso e sono stati trasportati all’ospedale di Belluno, mentre il terzo compagno ha raggiunto valle autonomamente.