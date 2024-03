Martedì 19 marzo alle 12.30 sarà inaugurato e aperto alla fruizione pubblica il secondo e ultimo tratto della “Passeggiata lungocanale Candiano”, lungo circa un chilometro e 400 metri. Si completa così un importante intervento di rigenerazione urbana, con un percorso che dalla testata della Darsena arriva al ponte mobile e il cui primo tratto, già molto utilizzato e apprezzato dalla cittadinanza, è fruibile dal 2020.

Per l’inaugurazione di martedì 19 alle 12.30 il punto di ritrovo è via d’Alaggio all’angolo con via Zara. Saranno presenti tra gli altri il sindaco Michele de Pascale e l’assessora ai Lavori Pubblici Federica Del Conte. La cittadinanza è invitata a partecipare.