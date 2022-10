Un weekend in chiaroscuro quello per gli spadisti ravennati al Pala de Santis di Terni dove era in programma la prima prova di qualificazione cadetti e giovani di spada maschile e femminile.

La domenica sulle pedane ternane si era partiti molto bene con ottime sensazioni nei gironi eliminatori, dove Francesco Delfino ha subito poche stoccate risultando terzo nella classifica provvisoria su ben 187 partecipanti. Esentato dal turno dei 256, ha dimostrato molto carattere essendo un cadetto primo anno, ovvero nell’età più bassa di per fare quella gara, battendo avversari sia cadetti che Giovani di grande esperienza. Si è alla fine fermato nei sedicesimi conquistando la 17ª posizione nella classifica finale.

Sempre perdente nei sedicesimi, strepitosa anche la prova di Matteo Lontani giovane primo anno, ha terminato la prova con un 31° posto nella classifica finale.

Alla gara maschile, per i colori giallorossi ha partecipato anche Marco Merola che ha vinto purtroppo un solo assalto di eliminazione diretta.

Interessanti anche i risultati della gara femminile con Anna Casamenti che arriva 26ª e Rachele Baruzzi, cadetta terza anno, con una prova magnifica nelle eliminatorie, tanto da risultare sesta nella classifica provvisoria e che si posiziona alla fine al 35º posto.

Buone anche le prestazioni di Alice Casamenti, cadetta secondo anno, 40ª alla fine e di Elena Antonucci, cadetta primo anno, giunta 54ª, entrambe sconfitte nel turno dei 64.

Mariagrazia Casadio, cadetta primo anno, si è ritirata per infortunio si posiziona 92ª.

Lavinia Delfino, cadetta primo anno, si ferma alla 97ª posizione.

Alla prova femminile hanno partecipato 133 spadiste.

Sprazzi di luce anche nelle gare cadetti del sabato dove nella spada femminile, su 105 partecipanti

ALICE CASAMENTI ha ottenuto una lusinghiera 13^ posizione che al momento le è già consentito di staccare il pass per la prova zona 2 che si svolgerà a Montesilvano.

Sempre nelle cadette ELENA ANTONUCCI è arrivata 17^ e ANNA CASAMENTI 23^

Piazzamenti anche per MARIAGRAZIA CASADIO, RACHELE BARUZZI 41 e LAVINIA DELFINO 47 battuta proprio da Alice Casamenti in un derby avvenuto nel tabellone dei 64.

Nella SPM con un par terre di 138 atleti

Un buon FRANCESCO DELFINO, 22°, anche nella prova cadetti su 138 partecipanti.

Piazzamenti anche per TOMMASO MAZZOTTI e MARCO MEROLA.

I maestri Putyatin, Brunello e Mancinelli avrebbero voluto di più, ma la prova è stata nel complesso soddisfacente e ci sarà tempo nelle prossime settimane per perfezionare le battute d’arresto e le imprecisioni che non hanno consentito risultati più alti, che in gran parte erano alla portata della compagine giallorossa.