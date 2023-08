Appresa la notizia dell’avvio dei lavori di RFI per la riapertura della linea Faenza-Lavezzola, che prevedono per il ponte della ferrovia di Sant’Agata sul Santerno il rilevato ferroviario più basso rispetto al rilevato arginale, il sindaco Enea Emiliani ha immediatamente contattato la Regione per esprimere forti perplessità sulla sicurezza idraulica di questa soluzione transitoria.

“Sono consapevole che la riapertura della tratta ferroviaria sia importante per garantire un migliore servizio agli studenti in vista del riavvio dell’attività scolastica – dichiara il primo cittadino di Sant’Agata sul Santerno – ma la priorità assoluta deve essere la sicurezza dell’abitato di Sant’Agata. La soluzione individuata, seppur transitoriamente, necessita di approfondimenti per rispondere alle perplessità che correttamente sono state espresse dai miei concittadini e che io stesso coltivo. La protezione della vita delle persone è al primo posto”. In accordo con l’assessore regionale Andrea Corsini si è pertanto deciso di fissare un incontro urgente con tutti gli enti competenti, in attesa del quale RFI ha sospeso i lavori.