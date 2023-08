“I cittadini della Romagna – e i loro sindaci – non vanno lasciati soli. La ripartenza delle comunità; e, con esse, di ogni loro attività, è una priorità, non soltanto per chi vive qui, ma per l’intera Italia”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Meeting di Cl a Rimini.

Il Capo dello Stato è intervenuto nell’ultimo giorno della kermesse riminese e prima di lasciare il Meeting si è fermato con diverse decine di volontari che lo aspettavano sulla scalinata per una fotografia cumulativa come avvenne lo scorso anno anche per l’ex presidente del consiglio Mario Draghi.

Il Capo dello Stato è stato accolto dal coro ‘presidente presidente’ e ‘Uno di noi, presidente uno di noi’. (Ansa)