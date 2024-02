Non avete ancora acquistato un regalo di San Valentino? Niente panico. Siete ancora in tempo per regalare alla vostra dolce metà qualcosa di romantico e originale per celebrare la festa degli innamorati.

Nella nostra lista troverete idee regalo last minute per lui e per lei perfette per non arrivare a mani vuote.

Abbiamo selezionato qui sotto alcune alternative davvero perfette:

Con i fiori non si sbaglia mai – nemmeno a San Valentino! Se non sapete quindi cosa regalare e volete scegliere un regalo dell’ultimo minuto via libera ai fiori. Potete sbizzarrirvi con delle composizioni particolari e ricercate oppure puntare sui classici fiori dell’amore ovvero le rose rosse. Assicuratevi sempre di inserire, insieme ai fiori, anche un biglietto con una dedica d’amore, mai scontata, ma con delle semplici parole che provengano dal cuore. Il successo sarà assicurato!

Regalare un’esperienza, successo assicurato – Per un regalo di San Valentino last minute può essere perfetta anche un’esperienza, una fuga in due. Scegliete quindi qualcosa che potete facilmente prenotare, in Romagna le possibilità sono infinite. Come idee per esperienze potete ovviamente sbizzarrirvi pensando a: escursioni, visite guidate, concerti e mostre, esperienze sportive o d’avventura, ma anche centri benessere, terme oppure un ottimo massaggio di coppia. Un’altra buona idea potrebbe essere anche quella di prenotare una cena in un buon ristorante. Un regalo facile da scegliere all’ultimo minuto e dal risultato garantito per il vostro San Valentino.

Scatola di cioccolatini, dolce esperienza – Come terza idea, se non sapete cosa scegliere potete optare per la super classica scatola di cioccolatini. Si tratta di un regalo davvero last minute che può essere comprato con pochissimo anticipo e che sicuramente farà felice una persona che ama i cioccolatini e la cioccolata in generale. Anche in questo caso ricordate assolutamente di aggiungere un biglietto scritto da voi. Ricordate, infatti, che la riuscita di un regalo dipende soprattutto da un fattore emotivo piuttosto che materiale, un biglietto di San Valentino scritto bene quindi può davvero fare la differenza.

Certificato d’amore, pensiero unico – Vi piacciono i regali fai da te ma non riuscireste a realizzare niente in tempo per oggi? Fate un certificato d’amore, facilissimo, basta stampare il certificato in una carta pergamena, o anche un semplice foglio a4. Potete scrivere quello che volete, e sarà un regalo apprezzatissimo, adatto per Lui e per Lei.