Sabato 18 giugno torna da Jean Music Room, il negozio di musica in centro a Ravenna, il Record Store Day. Tanti dischi, nuovi e originali, cd, libri, impianti hi-fi stereo e tutti i prodotti per la cura dei dischi sono a disposizione per la giornata mondiale dedicata al vinile.

Il negozio sarà aperto nei soliti orari, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.

“Aderisco sempre al Record Store Day perché è una vera giornata di festa, che spesso richiama clienti e amici in negozio anche solo per ‘celebrare’ il vinile, di cui sono appassionato da sempre. In questa giornata escono anche vinili nuovi, in edizioni limitate, e alcuni li avrò in negozio.” dichiara Gianni Corbari proprietario di Jean Music Room “Il momento è veramente difficile per noi commercianti ma non si deve mollare, è il momento giusto per riprogrammarsi e generare nuove idee. Ad esempio, ho intenzione di proporre Jean Music Room come consulenza musicale e Dj Set con il nuovo format “La Storia della Disco Music”, estivo e divertente”.

Da Jean è inoltre possibile fare l’aperitivo nella gallery, ascoltando buona musica. Disponibili bottiglie di vino, bibite e birre!

Continua sempre anche “In love with my vinyl”, l’iniziativa promossa dal negozio per farsi la foto con il proprio disco del cuore e entrare nella gallery fotografica #inlovewithmyvinyl