Sabato iniziano i tour turistici sui set ravennati della serie Netflix “Summertime”

Marina di Ravenna, il faro, il porto turistico, Marina Romea e la Piallassa Baiona. Partiranno sabato 18 luglio le visite guidate sulle tracce del set di “Summertime” la serie televisiva prodotta da Cattleya e distribuita online da Netflix in 190 paesi nel mondo. Dopo mesi di collaborazione fra la produzione, la Film Commission dell’Emilia-Romagna, Visit Romagna e il Comune di Ravenna per la realizzazione delle puntate, grazie alle Guide in Rete di CNA ora sarà possibile per ravennati e turisti conoscere da vicino i set che hanno ospitato le vicende della protagonista Summer. Due ore di visita guidata aperta a qualsiasi età, in bicicletta (sarà possibile anche noleggiarla), al quale si aggiunge un pacchetto di più giorni per single, coppie o gruppi ideato da Ravenna Incoming per allargare l’esperienza turistica anche a Cesenatico e non solo