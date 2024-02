Sabato appuntamento con le “Cantine in Città” all’Almagià

40 cantine, 150 etichette. Sabato 2 marzo torna all’Almagià “Cantine in città”, la fiera mercato del vino ideata dall’associazione Ricreazione. Presenti vini da tutta Italia, ma forte la rappresentanza del territorio romagnolo. I produttori partecipanti sono per la gran parte realtà indipendenti, difficilmente trovabili nei locali della città se provenienti da fuori regione. Spazio anche allo street food, grazie alla collaborazione con la piadineria Gli Azdori e con lo chef Paride Cellarosi del ristorante Radici – Cucina e Cantina. Non mancherà un’offerta vegetariana