Zaino in spalla e a scuola in bici: “per questo sabato abbiamo organizzato un importante appuntamento nell’ambito della campagna “A SCUOLA E IN SALUTE!” promossa da FIAB ITALIA insieme alla Società Italiana di Pediatria sul tema degli spostamenti quotidiani casa-scuola e rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie per diffondere l’abitudine di accompagnare i ragazzi lasciando a casa l’auto”

“Sarà una giornata dimostrativa nella quale accompagneremo i ragazzi a scuola in bicicletta. Abbiamo individuato sei percorsi per sei Istituti di Scuola Primaria di Secondo Grado di Ravenna, lungo i quali i ragazzi saliranno, per così dire, a bordo e saranno accompagnati dai volontari FIAB fino a scuola. Gli Istituti interessati dall’iniziativa sono il San Pier Damiano, la Guido Novello, la Don Minzoni, la Mauro Montanari, l’Istituto Randi e la Ricci Muratori” spiega la federazione di Ravenna di Fiab.

“Ci piace pensare che con questa iniziativa i bambini si divertiranno e soprattutto che riusciremo a trasmettere un messaggio che possa trasformarsi, nel tempo, nella consapevolezza che andare a scuola in bici o a piedi è un modo per fare amicizia, per essere un po’ autonomi e responsabili, per il loro essere ragazzi oggi e genitori responsabili domani, attenti al rischio ambientale, all’inquinamento dell’aria, ai cambiamenti climatici. Accompagnare i ragazzi a scuola a piedi o in bici insieme può diventare anche un momento per i genitori e i ragazzi stessi per ritagliarsi un po’di tempo insieme, mettendo da parte la fretta e la frenesia del traffico.

L’iniziativa si colloca in un progetto più ampio che stiamo portando avanti con le scuole di Ravenna, con i Dirigenti scolastici, con l’ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna e con il Comune di Ravenna. Il progetto prevede una serie di momenti di divulgazione e formazione inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa del Territorio. L’obiettivo è fare un altro piccolo passo per liberare le strade dalle auto e restituirle ai cittadini, soprattutto a bambine e bambini, come spazi di incontro e socializzazione, innescando una spirale positiva di consuetudini nuove che portino a diminuire la necessità di aree di parcheggio proprio davanti le scuole, da sostituire con aree verdi. Anche le scuole, dal canto loro, possono essere protagoniste nel favorire questa buona abitudine promuovendo e agevolando la bicicletta come mezzo di spostamento quotidiano, ad esempio riservando spazi dedicati al parcheggio e alla custodia delle bici dei ragazzi. Andare a scuola a piedi o in bici non solo fa bene all’ambiente, ma fa bene innanzitutto ai ragazzi per accrescere la propria autonomia, per sviluppare il proprio senso civico e imparare il rispetto delle regole del codice stradale agendole in prima persona”