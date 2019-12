Sabato 28 dicembre Stefano Bonaccini dedicherà il suo giro elettorale a Ravenna e provincia per incontrare cittadini, imprenditori e lavoratori. La mattinata si aprirà con la visita a due mercati: alle ore 9 a Faenza e alle ore 10.30 a Ravenna.

Alle ore 12 il presidente uscente e ricandidato alla guida della Regione Emilia-Romagna sarà alla Pneus Car per una visita e un incontro con i dipendenti dell’azienda che si occupa di pneumatici, revisioni e piccola meccanica.

Alle 14.30 sarà a Russi per un incontro con la sindaca Valentina Palli alla Sala Ravaglia del Centro culturale polivalente in via Cavour 21.

Alle ore 16 Bonaccini visiterà la Eurocompany di Godo, azienda di riferimento in Italia nel settore della frutta secca e dei frutti disidratati

Alle ore 18 parlerà in piazza Vittorio Emanuele II a Cotignola. Poi alle 21 sarà a cena al Club ’91 di Massa Lombarda dove saluterà i presenti.