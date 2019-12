“6000 (siamo una voce)” è il nuovo inno delle “Sardine”. È un brano musicale firmato dai Malavoglia, con il musicista Francesco Tripi e con Marco Mori, e prodotto dal Mei, il Meeting delle etichette indipendenti. Il brano è stato lanciato su Facebook dagli organizzatori del movimento, i quali, contemporaneamente, hanno lanciato il prossimo appuntamento in piazza, a Bologna, il 19 gennaio, una settimana prima del confronto alle urne fra i candidati presidenti per l’Emilia-Romagna.

Per poter organizzare l’evento, è stata lanciata una raccolta fondi che in 24 ore ha già fatto toccare la quota di 50 mila euro. Questo il messaggio:

“– Bentornati in mare aperto –

Il 19 gennaio le sardine torneranno a Bologna con un grande evento destinato a rimanere nella storia, dedicato all’Emilia Romagna, alla sua cultura e al suo saper coniugare benessere e solidarietà, dialogo e ascolto.

La piazza sarà ancora una volta la nostra casa e il bello dello stare insieme vincerà sul sentirsi soli.

Ma serve l’aiuto di tutti per far sì che l’evento sia gratuito, sicuro e ben organizzato.

Per chi volesse dare una mano ecco il link: https://www.ideaginger.it/pr…/bentornati-in-mare-aperto.html”