Sono partiti i lavori di riqualificazione di Palazzo San Giacomo, ne ha dato notizia la stampa alcuni giorni fa. Il primo stralcio prevede il ripristino di una parte del piano terra e la creazione di un vano scale ed ascensore per creare l’accesso al piano nobiliare.

“La stampa – esordisce Andrea Flamigni capogruppo Lega per Russi – riporta fedelmente quanto illustrato in pompa magna lo scorso febbraio al Teatro Comunale dall’uscente Sindaco Retini in merito alle destinazioni d’uso di Palazzo San Giacomo. Durante la serata di presentazione venne consegnata una pubblicazione ai partecipanti contenente i punti principali del progetto denominato <parco diffuso>, che ruota attorno al Palazzo San Giacomo, la Villa Romana e l’Area di Riequilibrio Ecologico che circonda il sito archeologico. Grande enfasi – prosegue Flamigni – fu data al museo delle biomasse, ovvero all’interno dell’area naturale dei bacini dell’ex Zuccherificio dovrebbe essere allestito il principale spazio didattico dedicato alla coltivazione delle materie prime per le energie rinnovabili.

Evidentemente il neo Sindaco Valentina Palli e la sua giunta hanno modificato quanto preannunciato da Retini in quanto sui social è prontamente comparso un commento del Sindaco che fa intendere che il museo delle biomasse non si farà. Questa smentita tramite social – afferma Flamigni – ci fa sorridere; sicuramente il Sindaco e la giunta avranno valutato i pro ed i contro del progetto – conclude Flamigni – ma ci lascia molto perplessi la mancanza di una comunicazione ufficiale di variazione di un progetto così ambizioso per la comunità dove vengono impiegate notevoli risorse dalle casse del Comune.”