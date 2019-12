Mentre i nuotatori agonisti sono alle prese in questi weekend con le qualificazioni ai campionati regionali, da Portici in provincia di Napoli, dove nei giorni scorsi si è svolto il Campionato italiano assoluto in vasca corta della Federazione Nuoto Paralimpico, sono giunte le ennesime ottime prestazioni del nuotatore 15enne faentino Massimo Resta tesserato per il Dopolavoro Ferroviario di Bologna ma appartenente alla grande famiglia del Centro Sub Nuoto Faenza. Resta ha vinto nei 100 metri rana (categoria SB7) stabilendo il record nazionale assoluto in 1’30″86; nei 50 stile libero è giunto secondo incassando il record italiano della categoria S08 Ragazzi in 31″28 ed ha fatto il bis d’argento e di record nella doppia distanza nuotando in 1’05″57.