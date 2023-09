Un cammino di 10 km a ritmo lento lungo il Lamone tra perle di storia e natura per scoprire l’identità del fiume acquistando maggiore consapevolezza sul suo ruolo e sul delicato equilibrio con l’ambiente circostante: è quello in cui si sono cimentate oltre ottanta persone domenica 3 settembre a Russi grazie alla nuova edizione dell’iniziativa “Racconti in viaggio” organizzata dalla Strada della Romagna con il patrocinio del Comune di Russi, del Comune di Bagnacavallo, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il contributo di Visit Romagna.

Grazie alla collaborazione con ProLoco Russi, Associazione Traversara in Fiore, Gruppo Cammino Russi Casa per la Salute e Associazione Terre del Lamone, i camminatori hanno potuto scoprire curiosità e aneddoti legati al territorio, visitato punti d’interesse lungo il percorso e osservato da vicino la flora di fine estate presente lungo gli argini del fiume.

Punto di partenza e di conclusione dell’escursione è stato Palazzo San Giacomo, dove all’arrivo i partecipanti hanno gustato un goloso pic-nic a base di prodotti agricoli locali e hanno visitato il palazzo, dove è allestita fino al 24 settembre la mostra “Siembra directa”, una doppia personale di Oscar Dominguez e Ana Hillar dedicata alla salvaguardia della natura e del suolo.