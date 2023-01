Un Falabella e due pecore nere rubate nella notte a Faenza. Vittima del furto Elena Cavallucci, conosciuta in tutta la Romagna come TataFata, animatrice, soprattutto per bambini, molto conosciuta. A denunciare il furto è stata la stessa Cavallucci con un post su Facebook che in poco tempo è rimbalzato in diverse pagine del social network, superando le 900 condivisioni.

Il furto del pony argentino e delle due pecore, ai quali Elena Cavallucci è molto legata, è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, nella zona di Pieve Corleto, nella proprietà dell’associazione GiochiAMO, punto di riferimento di molte famiglie in città, facilmente riconoscibile per chiunque transiti per le strade della campagna faentina. Ed è qui che vivevano i tre animali, molto apprezzati da bambini e famiglie che frequentano il centro.

Sabato mattina l’amara sorpresa. Nella recinzione che circonda il podere di via Corleto un ampio buco, troppo alto per essere stato fatto dagli stessi animali, tagli netti nella doppia rete a protezione dell’area verde. E gli animali spariti.