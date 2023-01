Reduce dalla prima vittoria in trasferta conquistata con una grande prestazione sul campo di Nardò, l’OraSì Ravenna torna in campo domenica al Pala De Andrè per l’attesissimo derby di Romagna contro l’Unieuro Forlì, tra le capoliste del Girone Rosso di Serie A2.

I giallorossi si presentano al sentito confronto nel miglior momento della propria stagione, con 3 vittorie nelle ultime 5 partite e 2 su 3 incontri nel 2023. D’altro canto Forlì resta una delle migliori squadre della categoria: nonostante la vittoria solo al supplementare con Chieti e la sconfitta a Pistoia (a cui si aggiunge quella contro Torino in Coppa Italia) nelle ultime due settimane, i biancorossi hanno vinto 8 delle ultime 9 gare giocate in campionato e all’andata conquistarono il successo per 81-72.

La palla a due è in programma alle ore 18 di domenica 22 gennaio. Arbitri della partita saranno Gianluca Gagliardi di Anagni (FR), Gian Lorenzo Miniati di Firenze e Andrea Longobucco di Ciampino (RM).

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Il derby è sicuramente una partita prestigiosa per noi e le ultime vittorie alimentano la nostra autostima, ma sappiamo che il percorso è ancora lungo e tortuoso, e che dobbiamo provare anche nelle sfide che sembrano impossibili a risalire la classifica. Da questo punto di vista mi aspetto che metteremo in campo la fame alimentata da questa necessità.

Forlì sta facendo una stagione eccezionale, di altissimo livello. Hanno costruito una mentalità importante, che, per non andare lontani, hanno dimostrato anche la scorsa domenica: sebbene falcidiati da infortuni e reduci da impegni ravvicinati, hanno vinto una di quelle partite che vincono solo le grandi squadre. Hanno un sistema di alta qualità offensiva, ed in difesa sono una delle migliori squadre nel far giocare male gli avversari: proprio davanti a questa qualità dovremo dimostrare coesione per tutti i 40′, dal primissimo secondo di gioco. L’approccio sarà una chiave importante, poi il controllo delle palle perse e la lotta a rimbalzo potranno permetterci di essere competitivi”.

Le altre partite della 18° giornata di Serie A2 Girone Rosso

Tramec Cento – Tassi Group Ferrara (ore 16)

Fortitudo Flats Service Bologna – UEB Gesteco Cividale

Caffè Mokambo Chieti – Staff Mantova

Giorgio Tesi Group Pistoia – HDL Nardò

Umana Chiusi – Allianz Pazienza San Severo

Apu Old Wild West Udine – RivieraBanca Basket Rimini

La classifica

Unieuro Forlì, Tramec Cento, Giorgio Tesi Group Pistoia 26, Apu Old Wild West Udine 22, UEB Gesteco Cividale 20, Fortitudo Flats Service Bologna 18, RivieraBanca Basket Rimini, HDL Nardò, Tassi Group Ferrara 16, Staff Mantova 14, Umana Chiusi 12, OraSì Ravenna, Allianz Pazienza San Severo 10, Caffè Mokambo Chieti 6.

Biglietteria

La biglietteria del Pala De Andrè aprirà dalle ore 17 di domenica 22 gennaio, così come i cancelli del palazzetto.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/Ticket/bkt-ravenna-p-manetti-s-dil-a-r-l-vs-forli/200900 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Questi i prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto intero: 17 euro

Biglietto ridotto (universitari, under 18 e over 65): 12 euro

Biglietto omaggio (atleta Basket Ravenna e under 6 anni)

ATTENZIONE: NON sarà possibile acquistare i tagliandi del settore ospiti presso la biglietteria del Pala De Andrè il giorno della partita.

Accesso tifoseria ospite al Pala De Andrè

Per la tifoseria ospite sono riservati un ingresso a un parcheggio apposito.

L’ingresso è quello su viale Europa, mentre per il parcheggio è possibile utilizzare le aree del centro commerciale Teodora, situato proprio in viale Europa, sul lato della strada opposto al Pala De Andrè.

Si ricorda inoltre ai sostenitori ospiti che NON sarà possibile acquistare i biglietti del settore ospiti presso la biglietteria del Pala De Andrè il giorno della partita.

Live match

Diretta streaming LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).