Il Rotary Club Ravenna, presidente Amelia Tienghi, e il Rotary Club Ravenna Galla Placidia, presidente Camillo Rapparini, con il Rotaract, presidente Riccardo Andreghetti, sabato 8 febbraio in presenza del Sindaco di Ravenna Michele De Pascale e del Dirigente Scolastico Gianluca Dradi hanno regalato agli studenti del Liceo Scientifico A.Oriani, sede centrale, una borraccia di 24bottles da 500 cc, per contribuire a perseguire l’obiettivo annunciato dalla Comunità Europea che ha messo al bando la plastica “usa e getta”, single use plastic, entro il 2021 e in Italia numerose Università ed edifici pubblici sono già diventati plastic free.

Assistiamo a uno scenario preoccupante per il riscaldamento globale, scioglimento dei ghiacciai, deforestazione e inquinamento da plastica dei fiumi e dei mari. Produciamo 500 kg di rifiuti ciascuno all’anno. Grazie ai due Rotary il Liceo Scientifco Oriani, già virtuoso nella raccolta differenziata, è la prima Scuola di Ravenna a diventare Plastic Free e a contribuire concretamente alla riduzione dell’utilizzo della plastica. Si ringrazia inoltre la Società Romagna Acque e la Provincia di Ravenna per aver risposto all’invito dei Rotary Club, occupandosi della fornitura e dell’installazione degli erogatori dell’acqua nella sede centrale del Liceo.