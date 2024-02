Romagna Acque ha ospitato all’impianto di potabilizzazione della Standiana, nei pressi di Ravenna, una delegazione di Acquedotto Pugliese Spa. Ad accoglierla, il presidente Tonino Bernabè, il direttore generale Gian Nicola Scarcella e Davide Lolli, responsabile degli impianti ravennati.

L’incontro era stato chiesto dai pugliesi per confrontarsi sugli aspetti tecnici di uno degli impianti di potabilizzazione più all’avanguardia in Italia, in vista di futuri investimenti che dovrebbero riguardare appunto l’Acquedotto Pugliese.

Dopo una articolata esposizione della struttura, della sua realizzazione (l’impianto è stato inaugurato nel 2015) e del suo ruolo all’interno del sistema acquedottistico romagnolo, gli ospiti – assieme ai tecnici di Suez Italy Spa, l’azienda che ha realizzato gli impianti di microfiltrazione della Standiana – è stata accompagnata ad una visita articolata alle varie sezioni dell’impianto stesso.