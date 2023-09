“Debiti accumulati in 10 anni dal 2013 al 2022 dal Ravenna Calcio verso il Comune di Ravenna per 328.240,66 euro e oltre Iva di legge e interessi legali per un totale complessivo di euro 429.484,67 euro e contributi erogati dal Comune di Ravenna al Ravenna Calcio per 903.000 euro oltre Iva per la manutenzione ordinaria dello stadio Benelli.

E manca nel conteggio il credito del Comune di Ravenna nei confronti del Ravenna FC 1913 Ssdrl relativo al 2023 per il rimborso delle utenze che è ancora in corso di quantificazione.

Difficile pensare che dal 2013 ad oggi nessuno si sia accorto di questa inaccettabile e incresciosa situazione.

Chi pagava le utenze e chi non le pagava evidentemente ne erano a conoscenza ma a loro la situazione probabilmente andava bene così.

Dal 2013 ad oggi è davvero possibile che i Sindaci Matteucci e de Pascale , gli Assessori allo Sport Guerrini e Fagnani e fino a poco fa Costantini e i Dirigenti del Servizio Sport e fino a poche settimane fa Stefano Savini non si siano accorti di questa gravissima situazione?

Le utenze dello stadio Benelli , gestito dal Ravenna FC 1913 Ssdrl , sono sempre state fino a pochi mesi fa , sin da almeno il 2013 pagate dal Comune di Ravenna perché nessuno dei 2 soggetti si era accorto della loro mancata voltura delle stesse e come imponevano le varie concessioni che in questi anni sono state siglate.

Solamente in data 13 giugno 2023 il Dirigente del Servizio Sport del Comune di Ravenna Stefano Savini ha contestato al Ravenna FC 1913 Ssdrl il mancato pagamento delle utenze dello Stadio Benelli per un’importo di euro 378.880,86 comprensivo di Iva oltre interessi legali.

Nella contestazione venivano concesso al Ravenna Fc 1913 Ssd 60 giorni per il pagamento di detta somma

Il Ravenna Fc 1913 Ssdrl con successiva nota riconosceva tramite il proprio Presidente Alessandro Brunelli il debito del Comune di Ravenna chiedendo nel contempo, essendo impossibilitato a saldare il proprio debito immediatamente ed in un’unica soluzione , di rateizzare il pagamento della somma dovuta al Comune di Ravenna.

Rateizzazione concessa dal Comune di Ravenna attraverso l’accordo firmato il 24 luglio 2023 e che prevede il pagamento in 6 anni del debito accumulato in rate bimestrali a partire solamente dal 1 gennaio 2024 per un’importo complessivo di euro 429.484,67 euro

Senza però chiedere neppure la garanzia fideiussoria .

Su questa vicenda desidero vederci chiaro e svolgerò ulteriori approfondimenti.”

Gianfilippo Nicola Rolando

Capogruppo Lega Salvini Premier