Roberta Bartoli è la nuova consulente della Pinacoteca Comunale

Roberta Bartoli è la nuova consulente esterna della Pinacoteca Comunale di Faenza. Ma più che una consulente, sarà una vera e propria direttrice scientifica del museo. Docente all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Roberta Bartoli ha completato proprio a Faenza il suo ciclo di studi universitari prima di intraprendere una carriera che l’ha portata a lavorare anche in Francia e negli Stati Uniti. L’incarico di consulenza a Faenza varrà per il 2023 e il 2024 e rientra all’interno della strategia di rilancio della Pinacoteca. Il percorso di valorizzazione ripartirà con la creazione di nuovi rapporti di collaborazione con altri musei italiani, ma soprattutto con un nuovo catalogo online della collezione dell’istituto culturale, che verrà realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna.