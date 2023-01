Da giovedì 19 gennaio a venerdì 10 febbraio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 18, verrà adottato il restringimento della carreggiata e doppio senso di circolazione, regolato da movieri nelle seguenti strade: via Cantrigo, nella parte di via Convertite all’interno del centro abitato, viale Risorgimento (compreso il percorso ciclo-pedonale), via Masaccio, via Filanda Nuova, via Filanda Vecchia, via Verdi, nella parte di via Ravegnana all’interno del centro abitato, via Guerrini, nella parte di via San Silvestro all’interno del centro abitato, via della Costituzione, via Tintoretto, via Giorgione, via Cimabue, via Mantegna, via Malpighi.