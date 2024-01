Domenica 21 gennaio al Teatro Rasi di Ravenna (via di Roma, 39), sempre alle ore 15.30, per la Rassegna Ritroviamoci al Rasi “La Compagnia Cvi de Funtanò”di Faenza sarà in scena con una commedia in due atti di Angelo Gallegati: MASÉTT UN È INCORA MÕRT, Regia di Angelo Gallegati.

Una commedia divertente che vedrà Masett, il protagonista, scontrarsi con il suo autore il quale afferma che la lingua dialettale romagnola e la mentalità di questo mondo apaprtengono ad un passato troppo lontano, ma il nostro protagonista non condivide queste affermazioni e per dimostrarlo mette in scena un racconto.

I biglietti possono essere acquistati: n prevendita presso la biglietteria del Teatro Rasi il giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00; un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro Rasi via di Roma 39 (RA); online sul sito www.vivaticket.it

La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura e col sostegno della BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.