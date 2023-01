Ritardi nei lavori del Parco Marittimo. Coop Spiagge: “Siamo più preoccupati per la mancanza di posti auto”

I ritardi ai lavori del Parco Marittimo nella zona di Marina di Ravenna e Punta Marina non sembrano preoccupare gli stabilimenti balneari in vista dell’inizio della prossima stagione. Il Comune di Ravenna ha assicurato che gli stabilimenti balneari saranno completamente fruibili con l’arrivo di Pasqua e lo studio Paisà ha previsto di concludere il 90% delle opere entro marzo. Nel caso si registrassero ulteriori ritardi, si eviterà di aprire cantieri che non potranno chiudersi entro l’inizio della stagione balneare, per rinviare il tutto a dopo l’estate. A preoccupare gli stabilimenti balneari invece sono i posti auto, in particolare a servizio di Punta Marina.