Torna in campo al Pala De Andrè l’OraSì Ravenna e lo fa dopo 4 giorni dalla bellissima vittoria contro Chieti, che ha aperto il 2023 giallorosso nel migliore dei modi. La squadra di Coach Lotesoriere, che si è scrollata di dosso l’ultimo posto in classifica, proverà a prolungare la striscia di vittorie casalinghe contro una delle sorprese di questa prima parte di campionato: la UEB Gesteco Cividale, neopromossa che si è guadagnata con un basket solido la prima metà della classifica, già prima di aggiungere il talento americano di Clarke a novembre. Nel match di andata i friulani ebbero la meglio per 80-70.

La palla a due è in programma alle ore 18 di domenica 8 gennaio. Arbitri della partita saranno Stefano Wassermann di Trieste, Pasquale Pecorella di Trani (BT) e Andrea Cassinadri di Bibbiano (RE).

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Ci attende un banco di prova difficile e importante. Cividale è una delle squadre più solide del girone e fa del gioco di squadra la propria forza: in attacco sono sempre tutti coinvolti, in difesa le statistiche parlano più di qualsiasi commento. Sarà una gara totalmente diversa da quella di mercoledì, ma dovremo mostrare lo stesso approccio umile e di sacrificio, evitando passaggi a vuoto che Cividale non perdona. Dovremo farci trovare pronti innanzitutto dal punto di vista delle energie nervose e puntiamo sulla spinta del nostro pubblico per trovare quella continuità di risultati di cui oggi abbiamo bisogno”.

Le altre partite della 16° giornata di Serie A2 Girone Rosso

Staff Mantova – HDL Nardò (ore 12)

Caffè Mokambo Chieti – Tassi Group Ferrara

Fortitudo Kigili Bologna – Allianz Pazienza San Severo

Apu Old Wild West Udine – Umana Chiusi

Giorgio Tesi Group Pistoia – Unieuro Forlì

RivieraBanca Basket Rimini – Tramec Cento

La classifica

Unieuro Forlì, Tramec Cento, Giorgio Tesi Group Pistoia 24, Apu Old Wild West Udine 20, UEB Gesteco Cividale, Fortitudo Kigili Bologna, HDL Nardò 16, Tassi Group Ferrara 14, RivieraBanca Basket Rimini 12, Allianz Pazienza San Severo, Staff Mantova, Umana Chiusi 10, OraSì Ravenna 8, Caffè Mokambo Chieti 6.

Biglietteria

La biglietteria del Pala De Andrè aprirà dalle ore 17 di domenica 8 gennaio, così come i cancelli del palazzetto.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, e anche sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/Ticket/bkt-ravenna-p-manetti-s-dil-a-r-l-vs-cividale/200809 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Questi i prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto unico in promozione: 10 euro

Biglietto omaggio (atleta Basket Ravenna e under 6 anni)

Live match

Diretta streaming LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).