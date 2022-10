A Riolo Terme si avvia il percorso di rinnovo dei comitati di frazione, gli organismi consultivi istituiti dal Comune per mantenere in maniera più efficace i rapporti con i cittadini residenti a Cuffiano, Isola e Borgo Rivola.

Tale percorso prenderà il via con tre assemblee pubbliche promosse dall’Amministrazione Comunale per illustrare il regolamento e il funzionamento dei comitati di frazione: giovedì 20 ottobre alle 20.00 a Isola presso il circolo Arci; venerdì 21 ottobre alle 20.00 a Borgo Rivola presso il centro sociale Ex Scuole; giovedì 27 ottobre alle 20.00 a Cuffiano presso la Sala Parrocchiale.

I comitati di frazione, istituiti per la prima volta nel 2013, avranno una funzione consultiva, potranno esprimersi con proposte e pareri su temi inerenti al proprio territorio di competenza e saranno un importante strumento per la consapevole partecipazione dei cittadini alla vita politica, culturale, sociale e amministrativa della città. In occasione di ogni assemblea si raccoglieranno anche le adesioni di chi volesse far parte dello specifico comitato e si deciderà il giorno delle elezioni.