Rinviata a domani gara 1 fra E-Work Faenza e Costruzioni Italia Broni, partita valevole per i playout della Serie A di pallacanestro femminile. Il pullman della squadra ospite infatti è rimasto bloccato per diverse ore, come molti altri veicoli, in autostrada a causa di un incidente stradale fra mezzi pesanti. La partita era in programma martedì sera alle 20.30 al PalaBubani. Vista la situazione e l’impossibilità di Broni di presentarsi in tempo utile sul campo di gioco, la Federazione ha deciso di rinviare quindi l’incontro a mercoledì sera, sempre al PalaBubani, con lo stesso orario.