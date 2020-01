Nelle scorse settimane tutte le LILT Provinciali sono state impegnate in attività organizzative interne: l’adeguamento degli statuti alla nuova legislazione del terzo settore e il rinnovo cariche.

Le modifiche statutarie non hanno riguardato le finalità della LILT, ma si sono essenzialmente concentrate sui rapporti tra sede centrale e organizzazioni provinciali, assegnando a queste ulteriore autonomia e responsabilità. Infatti non sono più sezioni della LILT nazionale, ma sono divenute associazioni provinciali lilt e hanno scelto se essere APS – Associazioni di Promozione Sociale – oppure OdV – Organizzazioni di Volontariato. La LILT di Ravenna ha confermato la scelta di essere APS per sottolineare l’impegno alla promozione culturale della prevenzione primaria, secondaria e terziaria e alla cultura della solidarietà. La sede nazionale conserva giustamente un ruolo di indirizzo e di vigilanza rispetto alle associazioni provinciali, con la possibilità di revocare l’utilizzo del logo LILT qualora l’attività di singole associazioni provinciali si discostino dalle finalità e dai programmi decisi dal consiglio nazionale, eletto dalle sedi provinciali.

Il rinnovo delle cariche ha confermato presidente la prof.ssa Laura Baldinini, consiglieri il dr. Vincenzo Salerno vicepresidente e il dr. Enrico Flisi responsabile degli aspetti organizzativi e amministrativi e dell’elenco soci. Alle dr.sse Patrizia Maioli e Tiziana Baldrati, che hanno chiesto di continuare l’impegno per la LILT senza appartenere al consiglio, sono subentrate la dr.ssa Anna Ronconi Segretaria e l’avv. Ilaria Bellini responsabile della comunicazione tramite social.

Ai lavori del consiglio direttivo partecipano tutti i soci che hanno accettato di essere candidati: dr.ssa Germana Piancastelli, dr.ssa Patrizia Maioli, sig.ra Patrizia Contarini, dr.ssa Raffaella Piloni, sig. Daniele Francesconi, dr. Riccardo Tabanelli. Sono invitati permanenti anche i componenti del comitato scientifico: dr.ssa Tiziana Baldrati, dr.ssa Elisa Bucchi, dr. Claudio Dazzi, dr. Luigi Montanari, dr Maurizio Puccetti, dr. Sanzio Senni, dr.ssa Beatrice Tavaniello.

Il primo importantissimo impegno del nuovo consiglio è l’organizzazione del concerto “Frammenti … da Mozart a Morricone” che si terrà nella sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna venerdì 14 febbraio 2020 ore 20,45.

Il concerto è reso possibile dalla generosità e dall’impegno della pianista Mary Veloce, animatrice, assieme alla dr.ssa Patrizia Maioli, della serata, dell’Ass. dr.ssa Elsa Signorino, che ha confermato il pieno sostegno alla LILT ospitando gratuitamente il concerto nella splendida sala Corelli e del dr. Luigi Montanari responsabile delle cure palliative e degli hospice di Ravenna, Faenza e Lugo a cui è destinato l’utile della serata. Oltre a Mary Veloce la serata sarà allietata da Guido Minguzzi, batteria, con la partecipazione di Anna Brunelli, clarinetto e di Elisabetta Agostini, voce.

È possibile acquistare i biglietti del costo di 10 Euro, anche on-line, alla biglietteria del teatro Alighieri via Mariani 2 – 48121 Ravenna; tel.+39 0544 249244; fax +39 0544 215840; e-mail tickets@teatroalighieri.org; http://www.teatroalighieri.org/biglietteria/;

Altri due importanti impegni sono:

– sabato 21 marzo avvio della campagna di prevenzione oncologica con l’offerta del kit della salute a Lugo in piazza Baracca e al bar Chicco d’oro;

– sabato 18 aprile ore 20,45 concerto “Casadei, secondo … me” al Teatro Goldoni di Bagnacavallo.

Continua l’attuazione del Progetto andrologico nelle scuole superiori di Lugo, con un’ottima partecipazione nei licei e il prossimo avvio nel polo tecnico professionale e nei CFP.